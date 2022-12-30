Путин разрешил недружественным странам платить в валюте за долги за газ

Документом дополняется пункт 8 изданного в конце марта указа, который установил с апреля порядок оплаты за российский газ в рублях с покупателями из недружественных стран. В этом пункте говорится, что если покупатель передал обязательство по оплате газа другому лицу, оно исполняет его также в этом установленном порядке.
Новый документ уточняет, что «расчеты между российским поставщиком и иностранным покупателем при взыскании российским поставщиком задолженности с иностранного покупателя или погашении им задолженности перед российским поставщиком по контракту на поставку природного газа, поставка по которому осуществлена в полном объеме в соответствии с условиями такого контракта или прекращена на основании подпункта “б” пункта 1 настоящего указа, могут производиться в иностранной валюте, указанной в таком контракте».
На прошлой неделе министры энергетики стран Евросоюза договорились о создании механизма коррекции рынка газа. Он будет запускаться, если цена месячного фьючерса по TTF будет выше 180 евро за мегаватт-час в течение трех дней. Применять механизм планируется с февраля на всех виртуальных площадках торговли газом в ЕС. Но на внебиржевые сделки он не распространяется.
По словам Владимира Путина, попытка административного регулирования цен ни к чему хорошему не приведет ни в газовой сфере, ни в нефтяной. И если это нарушит контракты «Газпрома» с контрагентами, то Россия оставляет за собой право на ответ, отметил президент.
В марте российский лидер заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Москва будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме, Газпромбанк открывает специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных клиентов. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Московской бирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с «Газпромом».