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20:25 (мск), источник: © РИА Новости

МИД Сирии назвал атаку Израиля на аэропорт Дамаска прямой агрессией

БЕЙРУТ, 2 янв — РИА Новости. Атака Израиля на международный аэропорт Дамаска является продолжением серии прямых агрессивных действий против Сирии и ее народа, говорится в заявлении МИД арабской республики.

Источник: © РИА Новости

Ранее министерство обороны САР заявило, что в ночь на понедельник Израиль нанес ракетный удар в районе аэропорта Дамаска, в результате чего погибли двое сирийских военнослужащих, еще двое получили ранения. Воздушная гавань сирийской столицы в результате атаки была выведена из строя на несколько часов.

«Израильская агрессия сегодня ночью на международный аэропорт Дамаска ничто иное, как очередная серия преступлений Израиля и прямой удар по Сирии и ее народу, который стойко отстаивает независимость и целостность своих территорий и выступает против вмешательства в свои внутренние дела», — написано в заявлении.

В сирийском внешнеполитическом ведомстве отметили, что очередная израильская агрессия была совершена в тот момент, когда все народы отмечают новогодние и рождественские праздники в надежде на нормализацию обстановки и снижения количества кризисов.

«Сирия требует от СБ ООН осудить преступления и атаки Израиля, предпринять незамедлительные меры для обеспечения гарантий и привлечения к ответственности совершивших преступление, исключив повторения», — отмечено в заявлении сирийского МИДа.

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