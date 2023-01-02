МИД Сирии назвал атаку Израиля на аэропорт Дамаска прямой агрессией

Ранее министерство обороны САР заявило, что в ночь на понедельник Израиль нанес ракетный удар в районе аэропорта Дамаска, в результате чего погибли двое сирийских военнослужащих, еще двое получили ранения. Воздушная гавань сирийской столицы в результате атаки была выведена из строя на несколько часов.
«Израильская агрессия сегодня ночью на международный аэропорт Дамаска ничто иное, как очередная серия преступлений Израиля и прямой удар по Сирии и ее народу, который стойко отстаивает независимость и целостность своих территорий и выступает против вмешательства в свои внутренние дела», — написано в заявлении.
В сирийском внешнеполитическом ведомстве отметили, что очередная израильская агрессия была совершена в тот момент, когда все народы отмечают новогодние и рождественские праздники в надежде на нормализацию обстановки и снижения количества кризисов.
«Сирия требует от СБ ООН осудить преступления и атаки Израиля, предпринять незамедлительные меры для обеспечения гарантий и привлечения к ответственности совершивших преступление, исключив повторения», — отмечено в заявлении сирийского МИДа.