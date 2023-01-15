Ученые выяснили, почему нас пугает пятница 13-е На этот счет существует сразу несколько мнений и теорий
Фоторепортажи
26Финалистки конкурса «Мисс Вселенная»
16Выбраны лучшие монохромные фотографии дикой природы
Главное
Спецоперация на Украине
00:40 (мск), источник: © РИА Новости

Полянский: у ГА ООН нет полномочий для создания спецтрибунала против России

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Генеральная ассамблея ООН не имеет полномочий для создания специального трибунала против России, юридически такие инициативы ничтожны, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Источник: AFP 2022

«Любые подобные инициативы в Генеральной ассамблее были бы с юридической точки зрения абсолютно ничтожными, потому что у Генеральной ассамблеи нет подобных полномочий», — сказал Полянский в эфире телеканала RT.

По его словам, на западе эта идея популярна и ее эксплуатируют с популистскими и политическими целями. Полянский отметил, что в той идее нет практического содержания, кроме как заставить серьезных людей смеяться и пожимать плечами. «Это все еще очень туманная и больше политическая, чем юридическая инициатива», — сказал он.

Ранее первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова сообщила, что Украина вынесет на обсуждение в этом году проект резолюции Генассамблеи ООН о создании специального трибунала против России. В феврале же Киев вынесет на голосование в Генассамблее проект резолюции в поддержку «мирного плана» Владимира Зеленского.

Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов отмечал РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС «трибунал по Украине» невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 СМИ раскрыли, почему западные танки не будут воевать в Донбассе
Житель Соледара рассказал, как в город вошли российские военные
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ООН