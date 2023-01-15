Полянский: у ГА ООН нет полномочий для создания спецтрибунала против России

«Любые подобные инициативы в Генеральной ассамблее были бы с юридической точки зрения абсолютно ничтожными, потому что у Генеральной ассамблеи нет подобных полномочий», — сказал Полянский в эфире телеканала RT.
По его словам, на западе эта идея популярна и ее эксплуатируют с популистскими и политическими целями. Полянский отметил, что в той идее нет практического содержания, кроме как заставить серьезных людей смеяться и пожимать плечами. «Это все еще очень туманная и больше политическая, чем юридическая инициатива», — сказал он.
Ранее первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова сообщила, что Украина вынесет на обсуждение в этом году проект резолюции Генассамблеи ООН о создании специального трибунала против России. В феврале же Киев вынесет на голосование в Генассамблее проект резолюции в поддержку «мирного плана» Владимира Зеленского.
Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов отмечал РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС «трибунал по Украине» невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.