Спасатели объяснили, как правильно окунаться в прорубь Сколько можно находиться в воде и что сделать перед погружением
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие фотографии океана 2022 года
56Главные события 2022 года в фотографиях
Главное
Спецоперация на Украине
02:05 (мск), источник: РБК

Россию не позвали на Мюнхенскую конференцию по безопасности

В Мюнхене решили не приглашать «поправших международное право». В российском МИДе ранее предупреждали, что в любом случае не направили бы делегацию из-за пропажи интереса и утраты инклюзивности в организации.

Источник: AFP 2022

Чиновники российского правительства не приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности в этом году, заявил ее председатель Кристоф Хойсген в интервью Reuters. В этом году конференция пройдет 17—19 февраля.

«Мы не хотим давать площадку для выступлений тем, кто попирает международное право», — пояснил он.

Reuters отмечает, что конференцию называют «Давосом для обороны», по аналогии с форумом в швейцарском городе Давос, в котором проходят ежегодные экономические форумы.

В прошлом году Россия не направила своих представителей на Мюнхенскую конференцию, в МИДе объяснили это «различными причинами». Министерство сочло также, что конференция в последние годы стала «трансатлантическим форумом, утрачивая инклюзивность, объективность». Даже если Россия получит приглашение для встречи в 2023 году, Москва не направит делегацию, предупреждали в ведомстве в конце прошлого года из-за «пропажи интереса».

В середине прошлого года Хойсген назвал клоуном зампреда российского Совбеза Дмитрий Медведева. Тот говорил, что конференция в Мюнхене деградировала, а «теперь они боятся приглашать представителей России, чтобы не слушать правду».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Попытка прекратить войну»: Путин сделал заявление о спецоперации
Лавров назвал причину, по которой переговоров с Зеленским не будет
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия