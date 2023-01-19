Россию не позвали на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Чиновники российского правительства не приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности в этом году, заявил ее председатель Кристоф Хойсген в интервью Reuters. В этом году конференция пройдет 17—19 февраля.
«Мы не хотим давать площадку для выступлений тем, кто попирает международное право», — пояснил он.
Reuters отмечает, что конференцию называют «Давосом для обороны», по аналогии с форумом в швейцарском городе Давос, в котором проходят ежегодные экономические форумы.
В прошлом году Россия не направила своих представителей на Мюнхенскую конференцию, в МИДе объяснили это «различными причинами». Министерство сочло также, что конференция в последние годы стала «трансатлантическим форумом, утрачивая инклюзивность, объективность». Даже если Россия получит приглашение для встречи в 2023 году, Москва не направит делегацию, предупреждали в ведомстве в конце прошлого года из-за «пропажи интереса».
В середине прошлого года Хойсген назвал клоуном зампреда российского Совбеза Дмитрий Медведева. Тот говорил, что конференция в Мюнхене деградировала, а «теперь они боятся приглашать представителей России, чтобы не слушать правду».