13:16 (мск), источник: Ведомости
Песков прокомментировал дискуссии в НАТО по поставкам танков Украине
Все страны, которые так или иначе накачивают Украину вооружениями, несут за это ответственность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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«Вся эта юридическая эквилибристика, которую мы наблюдаем сейчас: обмен заявлениями между европейскими столицами, Варшава угрожает международной изоляцией Берлину — все это тоже говорит о том, что нервозность среди членов альянса повышается постоянно, растет», — отметил представитель Кремля.
По его словам, все страны, которые так или иначе принимают участие в накачке Украины вооружениями и в повышении их технологического уровня, несут за это ответственность.
Расплачиваться за все эти действия, за всю эту псевдоподдержку предстоит украинскому народу.
В Европе наблюдается давление на Германию со стороны США и ряда других стран ЕС из-за поставок вооружения Украине. Оно усилилось перед встречей глав оборонных министерств стран — членов НАТО на американской базе в германском Рамштайне 20 января. Ожидалось, что на ней может быть принято решение о поставках Киеву танков Leopard 2, однако договориться с Германией об этом вновь не удалось. До этого ФРГ не раз отказывала Украине в отправке танков.
В МИД РФ встречу в Рамштайне назвали «провокационным подстрекательством» и «повышением ставок в конфликте». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что подобные действия могут привести к увеличению жертв и эскалации конфликта.