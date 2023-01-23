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23:29 (мск), источник: РБК

Вучич указал на нахождение Европы «де-факто в состоянии войны»

Европа находится в таком состоянии, даже если не признает этого, сказал президент Сербии. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война между Россией и Западом стала «почти настоящей».

Источник: Reuters

Европа де-факто находится в состоянии войны, поэтому хочет, чтобы в Сербии и на Западных Балканах было так, как надо Брюсселю. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает rts.rs.

«Именно из-за того, что геополитические обстоятельства изменились, много нервозности, Европа де-факто находится в состоянии войны, как бы они ни говорили», — отметил Вучич.

В сентябре Вучич высказывал мнение, что в мире может начаться конфликт, близкий ко Второй мировой войне по своему масштабу. Роль ООН ослабла и все решают мировые державы, говорил президент, прогнозируя противостояние западных стран с Москвой и Пекином. При этом в июне он говорил, что «многие страны ЕС» уже находятся в состоянии войны с Россией, так как поставляют Украине оружие.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг называл украинский конфликт «самой опасной ситуацией со времен Второй мировой» и говорил, что «нельзя допустить, чтобы Россия победила». При этом председатель военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр подчеркивал, что блок не воюет с Россией, хотя оказывает Украине поддержку.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ заявил, что у Столтенберга «плохая память» и он забыл, кто победил во Второй мировой. «История повторится», — говорил экс-президент. Глава государства Владимир Путин также подчеркивал, что Россия «неизбежно» одержит победу в конфликте.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что война России и Запада в контексте событий на Украине стала «почти настоящей». Запад долго готовил ее, «стремясь уничтожить все русское», считает он.

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