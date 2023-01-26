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16:16 (мск), источник: ТАСС

В МИД РФ заявили, что Армения сделала выбор в пользу Евросоюза

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Москва отмечает, что Ереван предпочел сделать выбор в пользу ЕС, не доведя до логического конца работу по направлению миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявили в МИД РФ.

Источник: Reuters

«Фиксируем, что в Ереване, не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ, предпочли сделать выбор в пользу ЕС», — говорится в распространенном в четверг сообщении МИД о создании гражданской мониторинговой миссии Евросоюза в приграничных районах Армении.

В российском дипведомстве добавили, что «в случае, если у армянских союзников сохраняется заинтересованность в задействовании потенциала ОДКБ, ее миссия может быть оперативно развернута в Армении».

Как считают в министерстве, попытки ЕС любой ценой закрепиться в Армении могут нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев.

«Попытки Евросоюза любой ценой закрепиться в Армении, потеснить посреднические усилия России способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев в их устремлениях возвращения к мирному развитию региона», — указали в дипведомстве РФ.

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