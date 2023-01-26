В МИД РФ заявили, что Армения сделала выбор в пользу Евросоюза

«Фиксируем, что в Ереване, не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ, предпочли сделать выбор в пользу ЕС», — говорится в распространенном в четверг сообщении МИД о создании гражданской мониторинговой миссии Евросоюза в приграничных районах Армении.
В российском дипведомстве добавили, что «в случае, если у армянских союзников сохраняется заинтересованность в задействовании потенциала ОДКБ, ее миссия может быть оперативно развернута в Армении».
Как считают в министерстве, попытки ЕС любой ценой закрепиться в Армении могут нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев.
«Попытки Евросоюза любой ценой закрепиться в Армении, потеснить посреднические усилия России способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев в их устремлениях возвращения к мирному развитию региона», — указали в дипведомстве РФ.