17:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 1 февраля
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Президент поставил Минобороны задачу ликвидировать возможность обстрела украинцами приграничных регионов.
Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Александра Невзорова (признан иностранным агентом) к 8 годам колонии общего режима. Он признан виновным по делу о фейках в отношении российской армии.
В России начнется работа над изменением правил провоза ручной клади и багажа, чтобы сделать их понятными и ориентированными, в том числе, на лоукостеры.
Капсула была обнаружена в штате Западная Австралия в двух метрах от обочины Великого Северного шоссе.
За год численность населения страны снизилась более чем на 550 тыс. человек.