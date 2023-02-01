В неандертальской пещере нашли коллекцию из 35 рогатых черепов Зачем древние коллекционировали части животных, однозначно сказать трудно.
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17:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 1 февраля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Путин поставил задачу не допускать обстрелов приграничных регионов

Президент поставил Минобороны задачу ликвидировать возможность обстрела украинцами приграничных регионов.

Невзоров заочно приговорен к 8 годам колонии за фейки об армии

Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Александра Невзорова (признан иностранным агентом) к 8 годам колонии общего режима. Он признан виновным по делу о фейках в отношении российской армии.

«Аэрофлот» изменит правила провоза ручной клади и багажа

В России начнется работа над изменением правил провоза ручной клади и багажа, чтобы сделать их понятными и ориентированными, в том числе, на лоукостеры.

В Австралии нашли пропавшую радиоактивную капсулу

Капсула была обнаружена в штате Западная Австралия в двух метрах от обочины Великого Северного шоссе.

Росстат опубликовал данные о численности населения России

За год численность населения страны снизилась более чем на 550 тыс. человек.

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