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22:05 (мск), источник: © РИА Новости

Посольство России предупредило о последствиях поставок истребителей Украине

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Поставки британских истребителей киевскому режиму приведут к военно-политическим последствиям для всего мира, следует из комментария посольства России в Лондоне, поступившего в распоряжение РИА Новости.

Источник: AP 2022

«Хочется напомнить официальному Лондону: именно на его совести при таком сценарии будет “кровавая жатва” очередного витка эскалации, а также вытекающие из этого военно-политические последствия для европейского континента и всего мира», — говорится в заявлении.

В дипмиссии отметили, что украинские войска будут использовать западные военные самолеты в авианалетах на жилые кварталы перешедших под российскую защиту городов ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

Россия, в свою очередь, найдет, чем ответить на любые недружественные шаги британской стороны, подытожили в посольстве.

В среду газета Wall Street Journal сообщила, что Лондон рассматривает вариант передачи киевскому режиму истребителей. Как позднее заявил премьер-министр Риши Сунак, Великобритания действительно не исключает такую возможность. Кроме того, по данным Sky News, он попросил главу Минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие самолеты потенциально можно передать украинской армии.

В конце января Владимир Зеленский после обещаний западных стран предоставить ВСУ танки также попросил о помощи в виде самолетов и ракет дальнего радиуса действия.

По информации некоторых изданий, отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. При этом глава Белого дома Джо Байден исключил такую возможность. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон, наоборот, допустил поставку военных самолетов.

Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.

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