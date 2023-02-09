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20:46 (мск), источник: © РИА Новости

Конгрессмены потребовали от Байдена прекратить оказывать помощь Украине

ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Группа конгрессменов внесла на рассмотрение резолюцию с требованием к администрации Джо Байдена прекратить поддерживать Украину, следует из проекта.

Источник: AP 2022

Всего под документом с названием «Резолюция об усталости от Украины» расписались одинадцать членов конгресса, включая одного из ее авторов — члена палаты представителей от республиканцев Мэтта Гетца.

Проект, среди прочего, содержит требование к властям прекратить оказывать военную и финансовую поддержку Украине: в нем дается исчерпывающие перечисление всех пакетов помощи с начала этого года.

В резолюции также приводятся высказывания должностных лиц Пентагона, которые обращали внимание, что эти поставки привели к «значительному истощению» арсеналов самих США, ослабив их военный потенциал.

Кроме того, в документе указывается, что Соединенные Штаты, помогая Украине, «непреднамеренно» способствуют росту числа жертв среди мирных граждан.

«Америка пребывает в состоянии управляемого упадка, и ситуация лишь усугубится, если мы продолжим тратить деньги налогоплательщиков на зарубежные конфликты. Мы должны приостановить выделение всей помощи Украине…», — подчеркнул Гетц.

После начала российской спецоперации США и союзники по НАТО поддерживают киевский режим поставками вооружений. Так, на минувшей неделе Вашингтон объявил о выделении очередного пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Он включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB.

Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что передача западных вооружений только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, «в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров» на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

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