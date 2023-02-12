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12:35 (мск), источник: РБК

Guardian узнала об ордере Трампу из-за папки «секретный брифинг»

Речь идет о папке с надписью «Секретный вечерний брифинг», которую нашли при обыске в поместье Трампа Мар-а-Лаго. Папка была пустой, а политик просил оставлять ему конверты с такой надписью в качестве сувенира, пишет The Guardian.

Источник: Reuters

Минюст США потребовал от бывшего президента США Дональда Трампа вернуть пустую папку с надписью «Секретный вечерний брифинг», которую нашли в его резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич. Позже адвокаты отдали папку, пишет The Guardian со ссылкой на два источника, знакомых с делом.

По данным собеседников газеты, эту папку заметили представители Трампа, когда искали секретные документы в резиденции политика в Палм-Бич (штат Флорида) еще в прошлом году. Однако тогда ее не стали передавать прокурорам, так как внутри ничего не было, а одна лишь надпись «Секретный вечерний брифинг» ничего не значит, уточняет The Guardian.

Один из источников газеты рассказал, что Трамп иногда просил оставлять ему конверты с соответствующими пометками красным шрифтом в качестве сувениров на память.

После того как Минюст получил отчет после обыска, федеральная прокуратура попросила передать эту папку и выписала ордер.

В прошлом феврале управление архивов и документов США предположило, что Трамп, выезжая из Белого дома, увез с собой 15 коробок с документами, в том числе с секретными, которые необходимо было сдать в Национальный архив. Документы впоследствии вернули, но Минюст поручил провести обыски в резиденции экс-президента, чтобы убедиться, что тот ничего не оставил себе.

Через полгода, в начале августа, резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде обыскали сотрудники ФБР и изъяли 11 коробок с секретными документами. Сам политик после обысков утверждал, что был готов добровольно отдать агентам изъятые у него документы и что последние были рассекречены.

Поиском документов в домах Трампа занимались и нанятые им лица. Они проводили обыски в Трамп-тауэре в Нью-Йорке, в гольф-клубе Бедминстер в Нью-Джерси, в офисе и на складе во Флориде. В минувшем январе CNN узнал о планах Минюста допросить двух человек, нанятых для поиска документов, чтобы выяснить, вернул ли бывший президент все засекреченные материалы федеральному правительству.

Кроме Трампа секретные документы также были найдены у действующего президента США Джо Байдена (в связанном с ним аналитическом центре Penn Biden Center и в его доме в штате Делавэр) и у бывшего вице-президента Майка Пенса (в его доме в штате Индиана). В январе представители бывших президентов США Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы подтвердили, что после ухода те передали все свои секретные записи в Национальный архив.

Справка
Джо Байден, Дональд Трамп и Майк Пенс незаконно хранили секретные документы у себя дома. Что им за это грозитПрезидент США Джо Байден на пять лет запоздал с передачей государству секретных документов, относящихся к периоду его работы в администрации Барака Обамы, чем нарушил Закон о президентских архивах
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