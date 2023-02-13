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06:25 (мск), источник: © РИА Новости

Британия готовится конфисковать российские активы, заявил посол в Лондоне

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Британия планирует конфисковать замороженные российские активы, готовит для этого законодательство, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин.

Источник: © РИА Новости

Британский депутат от оппозиционной Лейбористской партии Крис Брайант в начале февраля представил в парламенте законопроект по конфискации замороженных российских активов и передаче их Украине в качестве финансовой помощи. Позже британский премьер Риши Сунак заявил, что Британия прорабатывает с международными партнерами юридический процесс, чтобы использовать эти активы для финансирования реконструкции Украины.

«Хорошо известно, что есть признание практически во всех западных странах, в том числе в Лондоне, что такие действия абсолютно незаконны, и что каких-либо законов на этот счет нет. Но извращенная логика состоит в том, что такие законы надо изобрести, этим, насколько я понимаю, занимаются в Евросоюзе и Вашингтоне. Первый случай конфискации личных активов произошел сейчас», — указал дипломат.

«Здесь пока это не отмечено, но активы есть, движение в этом направлении есть. Сейчас пока таких случаев отфиксировать не могу, но подготовка какого-то законодательства, которое бы двигалось в этом направлении, действительно идет», — заявил он.

В Еврокомиссии ранее неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что это явление, существующее не первый год, и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

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