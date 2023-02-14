Парламентарии рассказали, чего ждать от послания Путина

Некоторые из них предполагают, что глава государства расскажет также о борьбе с террористами и диверсантами, модернизации военно-промышленного комплекса и о противостоянии санкциям Запада.
Безопасность и обороноспособность
Все опрошенные РИА Новости члены парламента считают, что лейтмотивом послания президента станет специальная военная операция.
Эта тема, уверены политики, будет определять многие другие в выступлении главы государства — социальное обеспечение участников спецоперации, оснащение армии, обучение бойцов.
Первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров отметил, что первым вопросом может стать повышение обороноспособности и задачи, которые стоят перед всеми структурами государственной власти, включая спецслужбы.
«Борьба с террористами, борьба с диверсантами, с агентами зарубежных спецслужб», — указал сенатор.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уверен, что российский лидер в своем выступлении расставит все приоритеты, «которые не оставят никакой надежды нашим врагам победить Россию, ослабить или попытаться подчинить своему неоколониальному диктату».
«Наверняка президент остановится на работе военно-промышленного комплекса, который функционирует сейчас форсированно, на боевых возможностях и новейших технологиях вооружения», — отмечает замруководителя фракции ЛДПР в Думе Алексей Диденко.
Экономика в новых «военно-политических» реалиях
Почти все парламентарии предполагают, что президент в той или иной мере коснется темы экономики, санкций и преодоления давления Запада. Как отметил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, «новые военно-политические реалии диктуют пересмотр привычных подходов к регулированию экономики».
«Это, конечно, социально-экономическая тематика — в любом случае это будет в разрезе адаптации к новым условиям и вызовам; тема экономики, которая за прошедший год выстояла так, как не ожидал ни один эксперт и критик», — заметил замглавы фракции «Единая Россия» в Думе Адальби Шхагошев.
Диденко при этом отмечает, что с темы положения дел в экономике президент в принципе может начать свое выступление, а после сделать акцент на преодолении санкционного давления Запада. О перестройке в условиях санкций экономики, которая при этом продолжает двигаться вперед, сказал и Джабаров.
Вопросы экономики могут быть тесно связаны и с новыми регионами.
Так, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев не исключает, что президент коснется тем, связанных с помощью новым субъектам страны, — «организацией системной поддержки людей, бизнеса, всех необходимых логистических цепочек».
Некоторые депутаты и сенаторы не исключают, что президент в своем выступлении будет апеллировать к Западу, проводя параллели между политикой России и «партнеров». Об этом, например, заявила сенатор Ольга Ковитиди, отметив, что людей интересует, каким будет ответ России на «беспрецедентную наглость Вашингтона, возомнившего себя хозяином мироздания».
Президент остановится на причинно-следственной связи происходящих в мире событий с действиями США, использующими гангстерские методы по захвату рынка углеводородов и установившими свой политико-экономический протекторат над всей Европой.
При этом к посланию Путина будет приковано внимание «не только жителей нашей страны, но и всего мира», уверен первый зампред ЦК КПРФ, депутат Юрий Афонин.
«Нынешнее послание будет обращено как к Федеральному собранию, так и к мировому сообществу», — добавил Шхагошев.
Президент в своем выступлении обрисует максимально реальную картину глобального мира, уверен политик, в связи с чем само событие вызовет интерес у дружественных и недружественных стран. Причем вторые, заявил Шхагошев, «прочитают» сигнал президента и даже «во многом могут изменить свои позиции».
«В послании очень важно, чтобы президент обозначил вопросы, связанные с достижением победы, причем не только на военном фронте, но и в первую очередь социально-экономические задачи», — заявил Афонин.
Путин в ходе выступления может рассказать об уровне жизни в стране, затронуть вопросы демографии, доходов населения и поддержки участников спецоперации, добавляют парламентарии.
Как отметил Нечаев, может быть поднята тема о мерах по повышению зарплат, обеспечению доступности цен на продукты и лекарственному обеспечению.
«Социальная политика — это острейшая тема каждого послания. Увы, в России не искоренена бедность. Но шаги в этом направлении, вопреки всем трудностям, делаются. Пособия растут, появляются новые выплаты и механизмы поддержки малоимущих», — добавил Диденко.
Послание для парламентариев — это всегда программное заявление, которое политики будут «творчески претворять в своих конкретных делах», заявил глава международного комитета СФ Григорий Карасин.
Он подчеркнул, что документ адресован всей стране и одновременно каждому парламентарию отдельно.