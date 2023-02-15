Лавров анонсировал заседание Совбеза ООН по взрывам на «Северных потоках»

«Мы обратились в ООН, поставили там этот вопрос. Готовим специальное заседание Совета Безопасности. Будем требовать найти какую-то форму расследования», — сказал он во время выступления на правительственном часе в Госдуме.
В то же время министр заметил, что генсек ООН через своего официального представителя уже сказал, что у организации нет полномочий и мандата проводить такие расследования.
«При всем уважении, мы с такой позицией не согласны», — добавил Лавров.
В конце сентября прошлого года сразу на двух экспортных российских газопроводах в Европу произошли взрывы. Владимир Путин назвал это «очевидным терактом», власти Германии, Дании и Швеции не исключили целенаправленную диверсию. Оператор «Северного потока» — компания Nord Stream AG — сообщила о беспрецедентном ущербе для инфраструктуры и отметила, что сроки ремонта оценить невозможно.
В феврале американский журналист Сеймур Хирш опубликовал статью о своем расследовании ЧП. В его публикации говорится, что американские водолазы во время учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на «Северных потоках» после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом.