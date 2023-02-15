Песков заявил об информировании Путина о спецоперации «в режиме онлайн»

Так он прокомментировал ситуацию под Угледаром. «По линии военных, разумеется, верховный главнокомандующий получает всю информацию — постоянно, регулярно и в режиме онлайн», — сказал Песков.
Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщил о гибели от огня украинских военных группы медицинских работников, направлявшихся в Угледар для помощи в эвакуации раненных.
По его словам, российские дипломаты обращают внимание участников международных организаций, в том числе на площадке ООН, «на нарушение украинским режимом и украинскими военными всех возможных и невозможных международных правил и норм».
В конце января российский президент обсудил ход специальной военной операции на Украине на встрече с постоянными членами Совета безопасности. Обсуждались «актуальные текущие вопросы социально-экономической повестки дня». Путин рассказал о своих недавних телефонных международных контактах, отметили в сообщении Кремля.
9 февраля глава государства заявил, что Россия не начинала боевых действий на Украине, а пытается их закончить. «Эти боевые действия начаты были националистами на Украине и теми, кто поддерживал их в 2014 году, когда был совершен государственный переворот. С этого все началось. После этого последовали события в Крыму и в Донбассе», — отметил он.