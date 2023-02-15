Херш обвинил власти США в замалчивании истории о подрыве «Северных потоков»

«The New York Times публиковала все, что я писал, большинство, если не все, на первых полосах, когда я работал на газету как проводящий расследования журналист с 1972-го по 1979-й. The Washington Post следила за моей карьерой в качестве лояльной оппозиции и опубликовала длинный портрет обо мне более 20 лет назад. Ни одна из них не написала ни слова сейчас об истории с трубопроводами, даже не процитировали отрицание моей истории Белым домом», — написал он в своем блоге на платформе Substack.
В конце сентября прошлого года сразу на двух экспортных российских газопроводах в Европу произошли взрывы. Владимир Путин назвал это «очевидным терактом», власти Германии, Дании и Швеции не исключили целенаправленную диверсию. Оператор «Северного потока» — компания Nord Stream AG — сообщила о беспрецедентном ущербе для инфраструктуры и отметила, что сроки ремонта оценить невозможно.
В феврале Херш опубликовал статью о своем расследовании ЧП. В его публикации говорится, что американские водолазы во время учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на «Северных потоках» после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом.
Доводы Херша не получили широкого освещения в западной прессе.
В частности, за неделю после выхода статьи такие крупные американские СМИ, как The New York Times и The Washington Post, так и не написали ничего об этом. Кроме того, расследование не освещали и британские медиа, например, Financial Times и The Guardian.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что удивлен отсутствию внимания к материалам Херша. По его словам, это, возможно, в чем-то спорная, но очень серьезная и важная публикация, которая должна провоцировать ускорение международного расследования.