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13:44 (мск), источник: Коммерсантъ

EUobserver: ЕС может запретить экспорт в Россию унитазов и биде

Послы стран Евросоюза ознакомились со 146-страничным списком товаров, экспорт которых в Россию может быть запрещен в рамках десятого пакета санкций. В него, как ранее и обещали европейские власти, попало оборудование, которое может быть использовано в оружии. Среди других товаров есть чаши унитазов, биде, смывные бачки, другая сантехника, узнал EUobserver.

Источник: РИА "Новости"

Также в санкционный список войдут пеньковая пряжа, светодиоды, вилочные погрузчики, машины для сортировки писем, дымовые трубы, кирпичи, шины и перья для ручек. Кроме этого, могут быть ограничены поставки средств против массовых беспорядков, такие как водометные системы и электрошоковое оружие. При этом, как отмечает EUobserver, алмазная и ядерная промышленность не попадут под санкции.

Европейское издание подтвердило информацию других СМИ насчет санкций. Под них могут попасть иранские структуры, 130 россиян, Альфа-банк, Тинькофф-банк и Росбанк. По данным EUobserver, ограничения будут введены против RT Arabic и Sputnik Arabic.

Брюссель намерен объявить десятый пакет антироссийских санкций в годовщину ввода войск на Украину. Как сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, он подразумевает ограничения российского экспорта на €10 млрд. По информации Politico, послы стран Евросоюза пока не смогли согласовать десятый пакет антироссийских санкций. Утверждается, что одним из спорных вопросов остаются ограничения на синтетический каучук российского производства.

Леонид Уварчев

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