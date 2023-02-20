МИД России прокомментировал решение Нидерландов сократить число дипломатов

Нидерланды ранее решили ограничить число российских дипломатов в стране, около десяти сотрудников посольства России должны будут покинуть королевство. Кроме того, Нидерланды приняли решение закрыть торговое представительство РФ в Амстердаме.
«Расцениваем решение МИД Нидерландов о радикальном сокращении численности сотрудников посольства России в Гааге и приостановке деятельности торгового представительства России в Амстердаме как очередной недружественный шаг, нацеленный на дальнейшее разрушение российско-нидерландских отношений», — говорится в заявлении ведомства.
Министерство отметило, что около года велись непростые консультации с тем, чтобы создать необходимые условия для функционирования дипломатических представительств РФ, «пострадавших от инициированных нидерландской стороной в марте 2022 года высылок».
«Однако когда расхождения были практически полностью преодолены, Нидерланды сорвали переговорный процесс, очевидно, ориентируясь и на указания извне», — добавили в ведомстве.
«Решение Амстердама о приостановке деятельности торгового представительства в Амстердаме ведет к демонтажу основ торгово-экономического сотрудничества, существовавшего между нашими странами многие годы», — отметил российский МИД.
Москва «категорически отвергает любые попытки Гааги оправдать свои деструктивные действия не имеющими никакого отношения к реальности измышлениями о России в контексте ситуации на Украине», сообщили в ведомстве.
«В Гааге должны понимать, что наши и без того весьма отягощенные проблемами двусторонние связи подвергнутся основательному переформатированию. Вся полнота ответственности за деградацию российско-нидерландских отношений лежит на нидерландской стороне. Разумеется, с нашей стороны последуют неизбежные ответные меры», — заявило министерство иностранных дел РФ.