В Саудовской Аравии показали строительство «лежачего небоскреба» Здание-мегаполис станет самым экологичным в мире
Фоторепортажи
24Тени цветов: лучшие черно-белые фото года
10Сторонники экс-президента Бразилии на время захватили правительственные здания
Главное
20 февраля: главное за день
19:17 (мск), источник: © РИА Новости

МИД России прокомментировал решение Нидерландов сократить число дипломатов

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Москва считает решение Нидерландов сократить число российских дипломатов и закрыть российское торгпредство недружественным шагом, нацеленным на разрушение отношений, ответит на него, заявило министерство иностранных дел России.

Источник: © РИА Новости

Нидерланды ранее решили ограничить число российских дипломатов в стране, около десяти сотрудников посольства России должны будут покинуть королевство. Кроме того, Нидерланды приняли решение закрыть торговое представительство РФ в Амстердаме.

«Расцениваем решение МИД Нидерландов о радикальном сокращении численности сотрудников посольства России в Гааге и приостановке деятельности торгового представительства России в Амстердаме как очередной недружественный шаг, нацеленный на дальнейшее разрушение российско-нидерландских отношений», — говорится в заявлении ведомства.

Министерство отметило, что около года велись непростые консультации с тем, чтобы создать необходимые условия для функционирования дипломатических представительств РФ, «пострадавших от инициированных нидерландской стороной в марте 2022 года высылок».

«Однако когда расхождения были практически полностью преодолены, Нидерланды сорвали переговорный процесс, очевидно, ориентируясь и на указания извне», — добавили в ведомстве.

Читайте также
Посольство РФ в Нидерландах объявило о прекращении приема граждан

«Решение Амстердама о приостановке деятельности торгового представительства в Амстердаме ведет к демонтажу основ торгово-экономического сотрудничества, существовавшего между нашими странами многие годы», — отметил российский МИД.

Москва «категорически отвергает любые попытки Гааги оправдать свои деструктивные действия не имеющими никакого отношения к реальности измышлениями о России в контексте ситуации на Украине», сообщили в ведомстве.

«В Гааге должны понимать, что наши и без того весьма отягощенные проблемами двусторонние связи подвергнутся основательному переформатированию. Вся полнота ответственности за деградацию российско-нидерландских отношений лежит на нидерландской стороне. Разумеется, с нашей стороны последуют неизбежные ответные меры», — заявило министерство иностранных дел РФ.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 По американскому городу был нанесен 'ядерный удар'
Без шансов: саудиты сдали Китай России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия