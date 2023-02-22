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02:41 (мск), источник: Известия

Германия отказалась ремонтировать «Северные потоки»

Вопрос ремонта «Северных потоков» решат компании-участники проекта или уже Россия. Об этом «Известиям» 22 февраля заявили в министерстве экономики и защиты климата Германии (BMWK). В пресс-службе ведомства сообщили, что не могут комментировать возможность ремонтных работ на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» после взрывов.

Источник: РИА "Новости"

«Это относится исключительно к решениям на уровне бизнеса или уже российского государства. Трубопроводы принадлежат Nord Stream 1 AG и Nord Stream 2 AG», — отметили в BMWK.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2022 года произошла утечка на одной из ниток магистрали «Северный поток-2» и обеих нитках «Северного потока». Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело о совершении акта международного терроризма. Дания, Швеция и ФРГ начали собственные расследования, но до сих пор не разглашают итоги.

В начале января The New York Times сообщила, что компания-оператор Nord Stream AG якобы начала подсчитывать расходы на ремонт и восстановление потока газа, а также поручила уточнить, как долго трубы могут быть в воде. На этом основании в издании сделали вывод, что Россия готовится к ремонту поврежденного газопровода.

В феврале американский журналист Сеймур Херш выпустил статью, в которой называет ответственными за взрывы США. В связи с этим РФ созвала заседание Совбеза ООН. Госдума РФ, в свою очередь, призвала организацию расследовать подрыв газопроводов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин также заявил, что следует подсчитать ущерб от взрывов, который понесли «Газпром» и окружающая среда. Ранее он допускал взыскание средств с зарубежных компаний, находящихся в России. 16 февраля комитет Госдумы по энергетике запросил у ПАО «Газпром» расчет ущерба от повреждения «Северных потоков».

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