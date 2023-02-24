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18:43 (мск), источник: Life.ru

Госдеп ввёл санкции против девяти министров и глав десятков регионов России

Госдепартамент США вводит санкции против глав десятков российских регионов, а также девяти министров, включая руководителей МЧС, Минэнерго, Минкульта, Минцифры и Минспорта. Об этом сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Источник: Reuters

В частности, в санкционный список включены губернаторы Нижегородской области Глеб Никитин, Архангельской — Александр Цыбульский, Приморского края Олег Кожемяко, Хабаровского края Михаил Дегтярёв, Краснодарского края Вениамин Кондратьев, врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Также под ограничения подпали министры энергетики Николай Шульгинов; культуры Ольга Любимова; спорта Олег Матыцин; цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев; науки и высшего образования Валерий Фальков; природных ресурсов и экологии Александр Козлов; труда и социальной защиты Антон Котяков, а также министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Помимо этого, рестрикции коснутся вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, замруководителя Администрации Президента РФ Магомедсалама Магомедова, первого замгенпрокурора Анатолия Разинкина, бывшего первого замсекретаря Совбеза РФ Юрия Аверьянова, командира батальона «Спартак» Артёма Жоги и телеведущей Ольги Скабеевой. Кроме того, Госдеп вводит визовые ограничения в отношении 1219 военнослужащих РФ в связи с ситуацией вокруг Украины.

Ранее Минфин США ввёл санкции против 22 физических и 83 юридических лиц из России. Также ограничительные меры затронут некоторые банки РФ и компании, связанные с управлением активами.

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