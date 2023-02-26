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22:08 (мск), источник: ТАСС

Боррель заявил, что Евросоюз изучит план Китая по Украине

По словам главы дипломатии ЕС, Евросоюз считает, что важных моментов в документе не хватает.

Источник: Reuters

БРЮССЕЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Евросоюз проанализирует предложения Китая по урегулированию конфликта на Украине, но уже сейчас считает, что важных моментов в плане не хватает. Об этом заявил в воскресенье в своем еженедельном блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Китай представил свой “позиционный документ” по политическому урегулированию. На самом деле это не мирный план, и в основном он повторяет хорошо известные позиции Китая, некоторые из которых мы разделяем, а важные отсутствуют. Мы, конечно, будем его анализировать, но уже сейчас понятно, что ключевая проблема в том, что он не очень отличает агрессора от жертвы, ставя стороны на равный уровень», — написал он.

В пятницу МИД КНР опубликовал документ с изложением позиции по политическому урегулированию кризиса на Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, соблюдению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН. В опубликованном документе Китай назвал диалог и переговоры «единственным путем для урегулирования кризиса на Украине» и призвал все стороны поддерживать Москву и Киев в «движении навстречу друг другу», а также в скорейшем возобновлении прямого диалога. Подчеркивается, что мировое сообщество должно создавать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров.

Справка
Что известно о первом визите Джо Байдена в Киев в качестве президента США

Президент США Джо Байден в понедельник впервые посетил Киев в качестве главы государства. Он встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил о выделении Украине очередного пакета военной помощи на $500 млн и анонсировал новые антироссийские санкции до конца недели.

20 февраля на Украине отмечают праздник под названием «День героев Небесной сотни», учрежденный в память о погибших участниках государственного переворота в Киеве в 2014 году. Байден и Зеленский посетили Михайловскую площадь, где расположен соответствующий мемориал.

ТАСС собрал основное, что известно о визите на данный момент.

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