15:23 (мск), источник: ТАСС
В ЕС намерены усилить контроль за соблюдением санкций против России
Европейские страны считают, что введение новых ограничений российскую экономику невозможно без нанесения еще большего ущерба самому Евросоюзу.
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МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Евросоюз сместит акцент санкционного давления на Россию с принятия новых санкций на контроль за соблюдением уже наложенных. Об этом в опубликованном в среду интервью изданию Politico аявил новый специальный посланник ЕС по применению санкций Дэвид О’Салливан.
«ЕС невероятно эффективно ввел 10 далеко идущих и беспрецедентных пакетов санкций против России. Но теперь мы должны сосредоточиться на реализации и борьбе с обходом (уже введенных санкций — прим. ТАСС)», — заявил он.
Причиной такого решения стала убежденность всех стран ЕС, кроме Польши и стран Прибалтики, в отсутствии возможности наложения ограничений на новые сектора российской экономики без нанесения еще большего ущерба самому объединению. Кроме того, эффективность самих санкций оказалась ниже ожидаемой, отмечает издание.
О’Салливан добавил, что в данный момент занимается активной разработкой механизмов по пресечению обхода санкций. «Любое предложение по улучшению исполнения санкций ЕС, безусловно, приветствуется, и мы внимательно рассмотрим его», — сказал он, комментируя предложение главы МИД Нидерландов Вопке Хукстры по созданию «штаба по борьбе с обходом».
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил 20 февраля в интервью бельгийской газете Le Soir, что Евросоюз уже ввел главные санкции против России в рамках девяти пакетов.
24 февраля постоянные представители стран-членов Евросоюза согласовали 10-й по счету пакет санкций против России из-за специальной военной операции на Украине.