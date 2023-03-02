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21:52 (мск), источник: © РИА Новости

Медведев назвал страны ЕС и НАТО участниками терактов

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. События в Брянской области показали, кого реально поддерживают в США, НАТО и ЕС: «террористическое отребье», нападающее на гражданских лиц, — эти страны теперь участники террористических актов украинского режима, а их лидеры — прямые пособники террористов, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сегодняшние события показали, кого реально поддерживают в США, НАТО и ЕС. Это не “свободолюбивый народ Украины”, который не желает возвращения в “москальский совок”. Это просто нацистские ублюдки, террористическое отребье, которое совершает нападения на гражданских лиц, размахивая вонючей жовто-блакитной тряпкой», — написал он в своем телеграм-канале.

«Пусть их теперь оправдывают в Лондоне, Париже, Берлине и Вашингтоне. Это ваши выкормыши, господа Сунак, Макрон, Шольц и Байден! И наше отношение к вам теперь такое же, как к ним. Теперь ваши страны — участники террористических актов украинского режима, а вы — прямые пособники террористов», — заявил Медведев.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла ДРГ. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом.

В ФСБ подтвердили, что силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов. Сейчас ситуация в Брянской области, как сообщали в ФСБ, под контролем: украинские националисты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.

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