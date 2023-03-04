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4 марта, источник: © РИА Новости

Киев не готов к созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявил постпред России

ВЕНА, 4 мар — РИА Новости. Киев пока не готов к реализации инициативы МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, которая исключила бы атаки с территории электростанции и против нее, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В сентябре Генеральный директор МАГАТЭ выдвинул инициативу о создании защитной зоны ядерной и физической ядерной безопасности на ЗАЭС. Это предложение (которое исключило бы атаки с территории АЭС и против нее) еще не реализовано. Украина к этому, к сожалению, не готова», — написал постпред в субботу в своем Telegram.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

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