КНДР потребовала немедленного прекращения военных учений США и Южной Кореи

«ООН и международное сообщество должны будут решительно призвать США и Южную Корею немедленно прекратить свои провокационные высказывания и совместные военные учения, которые чрезвычайно накаляют обстановку на Корейском полуострове и безответственно повышают уровень конфронтации», — говорится в заявлении Ким Сон Гёна, опубликованного Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК).
Ранее Ким Сон Ген выразил протест из-за призывов генсека ООН Антониу Гутерреша к Пхеньяну воздержаться от провокаций на Корейском полуострове, а также обвинил его в игнорировании действий Южной Кореи и США. Замглавы МИД КНДР отметил, что Пхеньян неоднократно советовал Гутеррешу оставаться верным его долгу и сохранять справедливость, а также беспристрастность.
Северная Корея 18 февраля запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15». Ракета была пущена по навесной траектории, то есть под вертикальным углом, она достигла высоты 5768 километров, пролетела 989 километров за 4015 секунд и упала в Японское море. КНДР назвала пуск «внезапными учениями». Считается, что это первый раз, когда Пхеньян без подготовки и предупреждения дал своим военным указание произвести пуск МБР.
Помощник генсека по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари на заседании СБ ООН заявил, что Гутерреш решительно осудил пуск очередной баллистической ракеты КНДР и призвал Пхеньян воздержаться от дальнейших провокационных действий. По словам Хиари, запуски, осуществленные без предупреждения, представляют серьезную опасность для международной гражданской авиации и морских перевозок.
Южная Корея, Япония и США 22 февраля провели учения по противоракетной обороне в Японском море. В тот же день Южная Корея и США в Пентагоне провели командно-штабные учения по управлению средствами расширенного сдерживания и договорились вскоре провести еще один раунд. В четверг 23 февраля участники учений должны были посетить базу американских атомных подлодок на юго-восточном побережье США. Также сообщалось, что в совместных учениях ВВС Сеула и Вашингтона в феврале участвовали американские стратегические бомбардировщики, а в марте для участия в учениях на Корейский полуостров может вновь прибыть американский атомный авианосец.