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18:51 (мск), источник: ТАСС

В МИД назвали неудавшееся покушение на Малофеева примером террористических методов Киева

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Неудавшееся покушение на российского предпринимателя, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева стало еще одним примером преступной природы киевского режима, не брезгующего террористическими методами. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Источник: РИА "Новости"

«Неудавшееся посягательство на жизнь Константина Малофеева — еще один пример глубоко преступной природы киевского режима, не брезгующего откровенно террористическими методами в подавлении инакомыслия, пополнивший длинный перечень его гнусных злодеяний против гражданских представителей медиасферы», — отметила дипломат.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что такая же схема подрыва транспортного средства применялась в августе 2022 года, в результате чего была убита журналистка Дарья Дугина.

«Ранее, в апреле 2022 г., удалось своевременно пресечь попытку террористической атаки против целого ряда видных российских журналистов и деятелей СМИ, готовившейся именно по заказу украинских силовых ведомств. Регулярный характер приняли прицельные обстрелы украинскими военными, в том числе из поставляемого странами — членами НАТО высокоточного оружия, работников российских СМИ», — добавила дипломат.

Она указала, что беспрепятственно продолжает функционировать созданный украинскими силовиками сайт «Миротворец», «открыто подстрекающий к совершению насильственных преступлений» против неугодных Киеву лиц.

С точки зрения Захаровой, подобные акции осуществляются с молчаливого согласия Запада. «Помимо непосредственной вовлеченности украинских властей в планирование и совершение упомянутых и многочисленных иных преступлений, следует особо отметить сознательное бездействие профильных международных правозащитных структур, чье упорное игнорирование любых бесчинств режима Зеленского воспринимается им как карт-бланш на продолжение этой практики», — заявила она.

Предотвращение покушения

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении покушения украинских спецслужб на Малофеева. По данным спецслужбы, организатором преступления выступил основатель и один из руководителей «Русского добровольческого корпуса», гражданин РФ Денис Капустин, 1984 года рождения. Теракт он планировал осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева.

По факту покушения на жизнь предпринимателя в отношении Капустина возбуждено уголовное дело по ст. 205 («Террористический акт»), 205.4 («Участие в деятельности террористической организации») и 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») УК РФ.

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