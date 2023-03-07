Выбраны лучшие медицинские фотографии года По версии британских ученых
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие подводные снимки года
12Победители конкурса Dog Photography Awards 2022
Главное
Главные новости к вечеру 7 марта
17:05 (мск), источник: Ведомости

Гутерриш посетит Киев для обсуждения продления зерновой сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибудет в Киев 8 марта, где обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским продление зерновой сделки. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Источник: Reuters

«В среду утром он встретится в Киеве с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения продления зерновой сделки во всех аспектах этой темы, а также других связанных вопросов», — сказал Дюжаррик (цитата по ТАСС).

Сейчас Гутерриш находится в Польше, оттуда он прибудет в Киев, а после поездки вернется в Нью-Йорк 9 марта, уточнили в ООН.

Ранее сегодня агентство Reuters со ссылкой на чиновника в украинском правительстве сообщило о начале переговоров по зерновой сделке между Киевом и ООН.

Обсуждение проходит в онлайн-формате. Источник отметил, что Украина не ведет переговоры напрямую с Россией. В Киеве исходят из того, что этот вопрос с Москвой обсуждают партнеры Украины, отметил собеседник агентства.

Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта. В феврале в Киеве заявили о планах продлить действие инициативы на год и включить в нее вывоз зерна из портов Николаева. Позже в госдепе призвали Россию «поступить правильно» — продлить и расширить соглашение по вывозу украинского зерна. В ООН также призвали продлить сделку «любой ценой».

В начале марта МИД РФ обвинил Запад в саботировании сделки. В ведомстве указали на отказ снять ограничения на поставки российских удобрений и сельхозпродукции. Затем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова и дальше участвовать в зерновой сделке при условии равноправия.

Справка
К каким результатам привела зерновая сделка. Что важно знатьПочти год мировые цены на продовольствие падают после пика в марте 2022 года, на фоне начала спецоперации на Украине. ООН призывает для сдерживания цен продлить сделку по вывозу зерна с Украины, но Россия недовольна ее реализацией
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Спикера палаты представителей конгресса США уговорили не ехать на Тайвань
«Опора России» пожаловалась на крупных пивоваров
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ООНпереговоры