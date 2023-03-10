Орбан допустил пересмотр отношений с Россией

По его мнению, восстановление отношений между Россией и ЕС после окончания боевых действий на Украине «далеко от реальности».
«Вот почему Венгрии необходимо хорошенько подумать, какие отношения мы можем установить и поддерживать с Россией в области внешней политики и экономики в ближайшие 10−15 лет», — сказал Орбан (цитата по Bloomberg).
Премьер-министр отметил, что сохранение отношений с Москвой в интересах Будапешта, в том числе из-за «энергетической зависимости» Венгрии от России.
После начала спецоперации России на Украине ЕС ввел масштабные санкции против РФ, а страны содружества стали поставлять Киеву оружие. В то же время Венгрия отказалась от военной помощи Украине и не раз поднимала вопрос о смягчении ограничений.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что «санкции провалились», и указывал на экономические проблемы в Европе, а Орбан заявлял о неэффективности ограничений. Кроме того, в конце февраля в венгерском МИДе подчеркнули, что Будапешт никогда не поддержит санкции ЕС против российской ядерной энергетики и поставок в страну энергоносителей.