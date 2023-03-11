В Молдавии объяснили появление траншей на границе с Украиной

«Коллеги из Государственной пограничной службы Украины сообщили, что такие работы проводятся с целью пресечения незаконного пересечения государственной границы людьми, а также контрабанды из Украины в Молдавию», — сказала она.
Как уточнили в пограничной полиции, рвы появляются на территории Украины рядом с пунктами пропуска и в местах, где дороги проходят близко к государственной границе.
23 февраля в Министерстве обороны России заявили, что власти Украины готовятся осуществить вооруженную провокацию против Приднестровья под предлогом наступления российских войск с территории республики. В ведомстве рассказали, что для «постановочного вторжения» украинские диверсанты переоденутся в форму российских военных.
1 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев готовится к провокации вблизи Приднестровья, целью которой является обвинить российскую армию в якобы нанесении ударов по радиационно опасным объектам. Она также выразила обеспокоенность, что возможная провокация готовится вблизи Приднестровья, «вокруг которого киевский режим сознательно нагнетает напряженность». После этого секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов допустил, что если президент Молдавии Майя Санду попросит Киев оказать республике военную поддержку в ситуации с Приднестровьем, то Украина рассмотрит такой вопрос.