11:00 (мск), источник: © РИА Новости
США ожидают, что Киев начнет наступление к маю, пишут СМИ
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. США ожидают, что наступление Киева начнется к маю, пишет газета Politico.
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«Американские чиновники сосредоточены на подготовке Украины к масштабному весеннему наступлению, которое, как они ожидают, начнется к маю», — пишет издание.
Politico пишет со ссылкой на чиновников США, что Киев еще не определился со стратегией, но у него, по сути, есть два варианта: продвинуться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток со своих позиций на севере, а затем на юг, отрезая российский сухопутный мост.
Как полагают американские чиновники, первый вариант не является реалистичным, так как, по их словам, Россия укрепила оборону на восточном берегу Днепра, а у Киева нет живой силы для успешной десантной операции против такого рода сил. Второй вариант развития событий американские чиновники считают более вероятным.
Ранее офицер украинской армии Валерий Прозапас заявил, что из-за нехватки сил и средств Киев не может себе сейчас позволить серьезных наступательных действий в Донбассе, по его мнению, ситуация зашла в оперативный тупик. А вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев занимается планированием наступательной операции, добавив, что ожидает оружие от Запада, чтобы не идти «к позициям русских с пустыми руками». Глава министерства обороны Украины Алексей Резников в феврале заявлял о подготовке к контрнаступлению.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят «неизбежное возмездие» с использованием любых видов оружия.
По заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт поставками тяжелого вооружения и призывами к Украине захватывать территории РФ, это втягивает страны НАТО в конфликт и может привести к непредсказуемой эскалации.