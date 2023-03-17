Польша разместит HIMARS недалеко от границы с Калининградской областью

«Еще в этом году на вооружение 16-й механизированной дивизии поступят американские HIMARS», — сказал он.
Блащак уточнил, что эти системы заказали в 2019 году. Он напомнил, что конгресс США одобрил заявку Польши на 500 пусковых установок HIMARS. Министр подчеркнул, что подобные РСЗО Соединенные Штаты передали Киеву. По его словам, очень важно, чтобы Войско польское имело оружие, зарекомендовавшее себя на фронте и «показавшее себя очень успешным в руках украинцев».
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.