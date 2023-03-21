Лавров прокомментировал планы Лондона поставить Киеву снаряды с обедненным ураном

По словам министра, такими действиями Великобритания продемонстрирует готовность идти «не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 г. в Югославии, и на многое другое, что они себе позволяли, включая военные преступления, преступления против человечности».
Лавров отметил, что поставки Киеву снарядом с обедненным ураном плохо кончится для самого Лондона.
Ранее стало известно, что Великобритания будет поставлять Украине танковые снаряды с обедненным ураном. Об этом говорилось в ответе замминистра обороны королевства Аннабель Голди на запрос парламентария. 6 марта член Палаты лордов Реймонд Джоллифф запросил через сайт британского парламента у правительства информацию о том, содержат ли какие-либо боеприпасы, поставляемые на Украину, обедненный уран. Данные снаряды обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники, добавила Голди.
30 января в Великобритании началась подготовка украинских войск. Тогда первый заместитель министра обороны королевства Алекс Чак сообщил о планах поставить Украине танки Challenger 2 в конце марта 2023 г. 8 февраля агентство Reuters со ссылкой на слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщило, что в офисе премьер-министра объявили о планах расширения помощи вооруженным силам Украины, включая подготовку пилотов истребителей и морских пехотинцев.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. В Кремле заявили, что танки Leopard и Abrams сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника.