Итоги визита Си Цзиньпина, реакция Запада и смерть Чурова. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент Владимир Путин работает в Кремле. Утром он уже встретился с главой фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым.
Путин продолжит рабочий день с деятелями культуры и теми, кто посвятил себя подрастающему поколению. Мероприятие приурочено к Дню работника культуры, который будет отмечаться в субботу.
У главы государства ожидается целый ряд рабочих встреч. Делать их открытыми пока не планируется.
Сообщение агентства Bloomberg, согласно которому Си Цзиньпин якобы не поддержал расширение поставок российского газа в Китай «похоже на малоквалифицированные вбросы» — агентство «не указывает ни источник, ничего».
Россия и Китай обсуждали расширение взаимодействия в энергетической отрасли: «Планы касаются дальнейшего расширения сотрудничества в этой области».
«Газпром» 21 марта, в день российско-китайских переговоров, побил исторический рекорд поставок трубопроводного газа в Китай.
На переговорах Путина и Си Цзиньпина «украинский “мирный план” не обсуждался»: «Был обмен мнениями по положениям, которые содержит китайский мирный план».
Отсутствие реакции Пекина на планы Киева, о котором заявлял украинский президент Владимир Зеленский, — «вопрос, который, скорее, касается двусторонних отношений между Китаем и Украиной».
«Безусловно, главное не это, главное не реакция на Западе, а главное — результаты тех переговоров, которые состоялись».
«Прискорбная новость о кончине [экс-главы ЦИК РФ Владимира] Чурова. Президент глубоко соболезнует и в ближайшее время отправит телеграмму с соболезнованиями родным и близким».