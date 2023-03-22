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14:48 (мск), источник: ТАСС

Итоги визита Си Цзиньпина, реакция Запада и смерть Чурова. Темы брифинга Пескова

Договоренности России и Китая по итогам визита председателя КНР Си Цзиньпина, реакция Запада на его поездку в Москву и урегулирование ситуации на Украине стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: Reuters

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент Владимир Путин работает в Кремле. Утром он уже встретился с главой фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым.

Путин продолжит рабочий день с деятелями культуры и теми, кто посвятил себя подрастающему поколению. Мероприятие приурочено к Дню работника культуры, который будет отмечаться в субботу.

У главы государства ожидается целый ряд рабочих встреч. Делать их открытыми пока не планируется.

О поставках газа в Китай

Сообщение агентства Bloomberg, согласно которому Си Цзиньпин якобы не поддержал расширение поставок российского газа в Китай «похоже на малоквалифицированные вбросы» — агентство «не указывает ни источник, ничего».

Россия и Китай обсуждали расширение взаимодействия в энергетической отрасли: «Планы касаются дальнейшего расширения сотрудничества в этой области».

«Газпром» 21 марта, в день российско-китайских переговоров, побил исторический рекорд поставок трубопроводного газа в Китай.

О мирном плане по Украине

На переговорах Путина и Си Цзиньпина «украинский “мирный план” не обсуждался»: «Был обмен мнениями по положениям, которые содержит китайский мирный план».

Отсутствие реакции Пекина на планы Киева, о котором заявлял украинский президент Владимир Зеленский, — «вопрос, который, скорее, касается двусторонних отношений между Китаем и Украиной».

О реакции Запада на визит Си Цзиньпина в РФ

«Безусловно, главное не это, главное не реакция на Западе, а главное — результаты тех переговоров, которые состоялись».

То, что практически по всем вопросам эта реакция носит недружественный и глубоко враждебный характер, — это ни для кого не секрет.

О смерти Чурова

«Прискорбная новость о кончине [экс-главы ЦИК РФ Владимира] Чурова. Президент глубоко соболезнует и в ближайшее время отправит телеграмму с соболезнованиями родным и близким».

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