Ученые узнали, почему покупные овощи и фрукты не имеют вкуса Изменения в геноме продуктов заметили еще более полувека назад
Фоторепортажи
20Победители British Wildlife Photography Awards 2023
10В Венеции почти пересохли каналы
Главное
Спецоперация на Украине
11:37 (мск), источник: РБК

МВД Франции осудило «головорезов» за столкновения с полицией на протестах

В девятой акции протеста против пенсионной реформы участвовали, по разным данным, от 1 млн до 3 млн человек. Задержаны 200 демонстрантов, большинство в Париже. Профсоюзы анонсировали новые демонстрации.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вечером 23 марта во Франции прошла девятая общенациональная акция протеста против пенсионной реформы. Как сообщает BFM TV, граждане выходили на улицы в 300 населенных пунктах по всей стране. По данным полиции, всего в протестах участвовало около 1,1 млн человек; профсоюзное объединение «Всеобщая конфедерация труда» сообщило о 3,5 млн демонстрантах.

Для сравнения, по итогам акций 15 марта полиция отчиталась о 480 тыс. участниках, профсоюзы — о 1,7 млн.

Самые крупные демонстрации прошли в Париже (по разным данным, от 119 тыс. до 800 тыс. участников) Бордо и Страсбурге. В некоторых городах, например в столице, Рённе, Нанте и Лорьяне, они переросли в ожесточенные столкновения с полицией. Так, в Бордо подожгли ворота у здания мэрии; в Нанте в полицейских бросали бутылки, а те применили слезоточивый газ.

По данным полиции, задержаны около 200 человек, в том числе более ста в Париже; их обвинили в нападении на силовиков и поджогах.

Глава МВД Жеральд Дарманен осудил «головорезов», назвал сторонниками радикального левого движения и сообщил, что в столице от их действий пострадали почти 150 полицейских.
Во время загрузки произошла ошибка.

Профсоюзы призвали к новым массовым протестам 28 марта.

Пенсионная реформа — одна из главных идей президента Эмманюэля Макрона. Она предполагает в том числе постепенное повышение официального возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин с 62 до 64 лет к 2030 году. 16 марта премьер Элизабет Борн, несмотря на продолжающиеся с января протесты, объявила о принятии законопроекта. Оппозиция подала две резолюции о недоверии правительству, но они не набрали нужного количества голосов.

Следите за развитием темыПенсионная реформа во Франции
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путин отреагировал на отсутствие Полунина на вручении награды
Как изменятся пенсии после 1 апреля
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
демография