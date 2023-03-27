Токио продолжит участие в проектах на Сахалине, заявил Кисида

«В дальнейшем, по прогнозам, будет расти спрос на СПГ, поэтому проекты на Сахалине важны для обеспечения энергетической безопасности нашей страны, поэтому мы сохраним долю в них. По вопросам обеспечения энергией мы находимся в тесном взаимодействии со странами “семерки” и мирового сообщества», — сообщил Кисида.
При этом, по его словам, во второй половине 2022 года Япония сократила импорт нефти из России на 90 процентов, а угля — на 60 процентов.
Кисида добавил, что механизм осуществления санкций, согласованный странами G7 в феврале, направлен на регулирование и усиление уже принятых рестрикций, а сейчас идут согласования с другими государствами.
В начале октября президент Владимир Путин поручил правительству создать нового российского оператора проекта «Сахалин-1», которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz Limited. Управлять им будет структура «Роснефти» «Сахалинморнефтегаз-Шельф» как минимум до тех пор, пока не будут распределены все доли участия. Иностранные участники консорциума при желании смогут сохранить доли в проекте.
Прежний оператор «Сахалина-1», Exxon Neftegaz Limited («дочка» ExxonMobil), владел долей в 30 процентов. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, из-за чего добыча газа и нефти полностью остановилась. Японская Sodeco располагает 30 процентами ценных бумаг «Сахалина-1».
«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Проект дает Японии около девяти процентов от всего импортируемого ей СПГ.
Нового оператора «Сахалина-2» с долей в 50 процентов у «Газпром Сахалин холдинга» создали в августе. При этом правительство разрешило передать японским компаниям Mitsui и Mitsubishi их доли в проекте (12,5 процента и десять процентов соответственно).