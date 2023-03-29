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00:01 (мск), источник: RTVi

США прекратят делиться с Россией данными о своих ядерных вооружениях

США больше не будут предоставлять России информацию о своих стратегических ядерных вооружениях. Об этом в ходе заседания комитета по вооруженным силам в палате представителей американского конгресса сообщил помощник главы Пентагона Джон Плам.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в связи с окончанием полугодового периода, когда стороны обмениваются данными в рамках договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), Вашингтон обратился к Москве за актуальной информацией, однако там ответили, что не будут предоставлять ее. «В качестве дипломатической контрмеры США не будут предоставлять какую-либо информацию тоже», — заявил План.

В то же время The Wall Street Journal со ссылкой на представителя администрации американского президента пишет, что такая мера — первый шаг, который Вашингтон предпринял в ответ на приостановку Россией участия в договоре о СНВ. «Наша цель — побудить Россию вернуться к соблюдению договора», — сказал собеседник издания.

Он также сообщил, что заместитель госсекретаря по контролю за вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс сообщила об этом решении заместителю министра иностранных дел России Сергею Рябкову.

Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. Соглашение предусматривает, что Россия и США сокращают свои стратегические ядерные силы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, ракет на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

О намерении России приостановить участие в ДСНВ президент России Владимир Путин заявил во время своего послания Федеральному собранию 21 февраля. Уже на следующий день соответствующий законопроект одобрили обе палаты парламента, а в Госдепе заявили о готовности к переговорам с Москвой по этому вопросу. Решение приостановить участие России в ДСНВ США назвали «неудачным и безответственным», однако 28 февраля Путин утвердил его.

В МИД России пояснили, что решение о приостановке участия страны в ДСНВ обусловлено тем, что полноценного функционирование договора было «подсечено» негативными факторами, возникшими по вине США. Российское внешнеполитическое ведомство обвинило Вашингтон в «деструктивных действиях», проведении «линии на всестороннее ослабление безопасности Российской Федерации и политико-экономическое “удушение” нашей страны», а также открытом стремлении нанести ей «стратегическое поражение».

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