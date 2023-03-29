Цели и задачи СВО, решение МОК и регулирование интернета. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин проведет после 13:00 мск отложенное ранее из-за насыщенной повестки совещание с правительством, посвященное реализации послания Федеральному собранию.
В открытой части встречи будут выступления вице-премьера Татьяны Голиковой (о народосбережении, защите семьи, материнства и детства), первого вице-премьера Андрея Белоусова и министра финансов Антона Силуанова (об обеспечении финансового суверенитета).
В закрытой части будут доклады вице-премьера Марата Хуснуллина и главы рабочей группы Госсовета по экономике, челябинского губернатора Алексея Текслера. Чиновники отчитаются об опережающем развитии транспортной и коммунальной инфраструктуры. Белоусов затем расскажет о расширении взаимодействия с дружественными странами.
Далее у президента ожидается череда встреч, какие-то из них, возможно, будут проходить в открытом режиме.
Цели СВО могут достигаться как политико-дипломатическими путями, так и — если это невозможно, а в случае с Украиной это невозможно, — военными. «Для России главное — чтобы были выполнены ее требования: обеспечена безопасность людей, населения новых российских регионов, обеспечена безопасность Российской Федерации в целом, в более широком контексте».
Мы видим абсолютную консолидацию российского общества, причем беспрецедентную консолидацию вокруг президента, вокруг верховного главнокомандующего, вокруг той политики, которую он проводит. И мы видим абсолютно доминирующую уверенность в нашем обществе о том, что все цели, поставленные перед СВО, будут достигнуты и должны быть достигнуты.
Что до позиции Украины, например по стратегическому значению Артемовска, «киевский режим сам расставляет свои приоритеты». «Мы знаем, что идут ожесточенные бои за Артемовск. Наши проявляют чудеса героизма, мы желаем им успехов».
Оценку сроков, когда закончится СВО, должны давать специалисты — Министерство обороны.
В вопросах возможных контактов Пекина с Киевом в Кремле знают «взвешенную позицию Китайской Народной Республики». «Мы ее высоко ценим и считаем, что лидер Китая сам решает вопросы целесообразности тех или иных контактов».
Об уходе чиновников в добровольцы
В Кремле видели сообщения СМИ о вступлении мэра Воркуты Ярослава Шапошникова в ряды добровольцев. «Любой человек, который по зову своей души, по зову сердца выступает добровольцем и идет воевать, — это люди, которые заслуживают восхищения и уважения».
О ситуации с дочерью Москалева
Участие органов опеки в ситуации с дочерью жителя Тульской области Алексея Москалева связано не с уголовным делом против него за дискредитацию армии, а с плачевным состоянием исполнения родительских обязанностей, причем это началось еще давно.
Песков не стал комментировать приговор Москалеву, который, как сообщали СМИ, накануне был осужден на два года лишения свободы, но скрылся из-под домашнего ареста до оглашения вердикта.
О решении МОК по российским спортсменам
Власти России расценивают рекомендации МОК как «содержащие элементы дискриминации, что является недопустимым».
«Будем и дальше всемерно отстаивать интересы наших спортсменов».
О перспективах переговоров гендиректора МАГАТЭ и Путина
«Пока в обозримом графике таких контактов нет, но он (генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси — прим. ТАСС) на постоянной связи находится со своими визави здесь — с представителями Росатома. Эти контакты продолжаются».
О «Саммите за демократию»
Америка «претендует на роль такого всемирного учителя по вопросам так называемой демократии», для чего уже во второй раз предпринимает «такую попытку собрать вместе под видом учеников целый ряд стран, чтобы заниматься там нравоучениями».
«Те, кто захотел принять участие в этом уроке, это их суверенное дело».
«Очень многие видят, что такие попытки делить мир на страны первого сорта и второго сорта сейчас уже многими воспринимаются с улыбкой». «Конечно, это вряд ли можно отнести к категории каких-то серьезных мероприятий».
Об искусственном интеллекте
Развитием ИИ в России «занимается целая группа», «ведется планомерная работа по развитию» направления, тем более что «президент неоднократно говорил о важности» искусственного интеллекта, необходимости не допустить «отставания Российской Федерации от мирового уровня». «Эта работа будет продолжаться».
Любое лекарство при неправильном использовании превращается в яд, и сам по себе интернет тоже. С одной стороны, мы не можем себе представить жизнь без него, а с другой стороны — он является очень страшным оружием и может нести в себе очень много зла, поэтому мы занимаемся активно регулированием интернета.
Развитие высоких технологий — «это путь развития человечества». «По мере того как искусственный интеллект будет, скажем так, расширять свое присутствие в экономике, в повседневной жизни людей, там потребуется регулирование. Это обязательно».