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00:17 (мск), источник: © РИА Новости

В МИД назвали нелегитимным захват Киево-Печерской лавры

МОСКВА, 3 апреля — РИА Новости. Захват Киево-Печерской лавры — нелегитимное с правовой и безнравственное с духовной точки зрения деяние нынешних властей в Киеве, говорится в комментарии МИД РФ.

Источник: © РИА Новости

«Захват Киево-Печерской Лавры — нелегитимное с правовой и безнравственное с духовной точки зрения деяние нынешних властей в Киеве. Он показательнее многих иных шагов режима и его риторики доказывает его преступный характер, готовность не считаться с чувствами и, самое главное, правами людей, в том числе граждан Украины», — говорится в комментарии, размещенном в Telegram-канале министерства.

Там подчеркнули, что режим Зеленского не самостоятелен в своей антиклерикальной политике, раскол православия — цель, которую провозгласил Вашингтон.

«Ни для кого не секрет, что режим Зеленского не самостоятелен в своей антицерковной политике. Раскол православия, удар по этой сфере жизни — та цель, которую давно провозгласили в Вашингтоне», — заявили в ведомстве, пояснив, что США создали целый механизм прямого и опосредованного влияния на конфессиональную сторону киевской политики.

«Был назначен “спецпредставитель по свободе вероисповедания”, функционирует Комиссия США по международной религиозной свободе, регулярно готовятся ежегодные доклады. Именно поэтому происходящий сейчас в Лавре и в других храмах и монастырях Украины беспредел имеет вполне рукотворную природу, это рукотворное поджигание религиозной ненависти», — отметили в МИД РФ, добавив, что Зеленский проводит антиправославную политику по указке американцев, решающих задачи, направленные против России.

В ведомстве добавили, что на Украине от нарушения религиозных свобод страдают также мусульмане и иудеи.

«Страдают не только православные. Периодически о проявлениях исламофобии заявляют представители относительно небольшой мусульманской общины Украины. Не помогает мирному сосуществованию конфессий и “еврейское происхождение” президента Украины (к которому многие защитники Киева так часто апеллируют): регулярно фиксируются акты юдофобии и антисемитизма», — добавили в ведомстве.

Справка
Выселение монахов из Киево-Печерской лавры. Что об этом известно

Прихожане Украинской православной церкви (УПЦ) собрались утром 29 марта на молитву в Печерской обители, находящейся на территории Киево-Печерской Лавры, в знак протеста против принудительного выселения из нее монахов. «Тысячи верующих, которых не может вместить ни один из храмов нижней лавры, пришли на богослужение в Печерскую обитель и под открытым небом возносят свои молитвы к Господу, Пресвятой Богородице и преподобным отцам», — сообщается в Telegram-канале УПЦ.

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