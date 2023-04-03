В МИД назвали нелегитимным захват Киево-Печерской лавры

«Захват Киево-Печерской Лавры — нелегитимное с правовой и безнравственное с духовной точки зрения деяние нынешних властей в Киеве. Он показательнее многих иных шагов режима и его риторики доказывает его преступный характер, готовность не считаться с чувствами и, самое главное, правами людей, в том числе граждан Украины», — говорится в комментарии, размещенном в Telegram-канале министерства.
Там подчеркнули, что режим Зеленского не самостоятелен в своей антиклерикальной политике, раскол православия — цель, которую провозгласил Вашингтон.
«Ни для кого не секрет, что режим Зеленского не самостоятелен в своей антицерковной политике. Раскол православия, удар по этой сфере жизни — та цель, которую давно провозгласили в Вашингтоне», — заявили в ведомстве, пояснив, что США создали целый механизм прямого и опосредованного влияния на конфессиональную сторону киевской политики.
«Был назначен “спецпредставитель по свободе вероисповедания”, функционирует Комиссия США по международной религиозной свободе, регулярно готовятся ежегодные доклады. Именно поэтому происходящий сейчас в Лавре и в других храмах и монастырях Украины беспредел имеет вполне рукотворную природу, это рукотворное поджигание религиозной ненависти», — отметили в МИД РФ, добавив, что Зеленский проводит антиправославную политику по указке американцев, решающих задачи, направленные против России.
В ведомстве добавили, что на Украине от нарушения религиозных свобод страдают также мусульмане и иудеи.
«Страдают не только православные. Периодически о проявлениях исламофобии заявляют представители относительно небольшой мусульманской общины Украины. Не помогает мирному сосуществованию конфессий и “еврейское происхождение” президента Украины (к которому многие защитники Киева так часто апеллируют): регулярно фиксируются акты юдофобии и антисемитизма», — добавили в ведомстве.