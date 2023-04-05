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Дело Дональда Трампа
13:11 (мск), источник: ТАСС

Визит Лукашенко, дружба с КНР и невмешательство в дела США. Темы брифинга Пескова

Планы президента РФ Владимира Путина, взаимодействие с Китаем, обеспечение безопасности и обвинения в адрес экс-президента США Дональда Трампа стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2022

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин работает в Кремле. Вскоре ожидается заседание Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции. Очно присутствовать будут главы четырех новых российских регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также будет доклад вице-премьера Марата Хуснуллина — вместе со вступительным словом Путина он будет открытым. Далее не исключены отдельные встречи глав регионов с президентом — возможно, что-то будет транслироваться в открытом формате.

Планируется, что около 15:00 мск в Большом Кремлевском дворце послы вручат президенту РФ верительные грамоты, Путин выступит с объемной речью о внешней политике.

Вечером у Путина состоится беседа с прибывающим в РФ президентом Белоруссии Александром Лукашенко, она продолжится в формате рабочего обеда и будет посвящена «в первую очередь двусторонним отношениям», темой также станет «общая озабоченность по вопросам безопасности». В части предложенных Лукашенко мирных инициатив по украинскому конфликту президенты, «безусловно, обменяются мнениями» — если «Александр Григорьевич сам посчитает необходимым дать разъяснения на этот счет».

Об отношениях с Китаем

Несмотря на утверждения посла Китая в Евросоюзе Фу Цуна, заявление руководства КНР о «безграничной дружбе» представляет собой лишь риторический прием, в Кремле ориентируются «на содержание и дух тех контактов, которые состоялись между президентом Путиным и председателем [КНР] Си [Цзиньпином] еще недавно в Москве».

«Собственно, весь контекст их взаимопонимания изложен в двух документах», подписанных по итогам встречи. «Именно они в полной мере освещают весь спектр вопросов, которые находятся на совместной повестке дня».

О безопасности после расширения НАТО

Вступление Финляндии в НАТО — «это событие, которое не вносит вклада в дело укрепления стабильности, безопасности и предсказуемости на Европейском континенте». Это создает дополнительные угрозы для РФ и заставляет «принимать необходимые меры для ребалансировки системы безопасности».

Для принятия конкретных мер по укреплению безопасности «потребуется определенное время, это не единоразовый какой-то акт, это процесс растянутый».

О перспективах переговоров с Украиной

Россия «пока никаких перспектив» для этого не видит, несмотря на публикации в СМИ, что в Польше во время визита украинского президента Владимира Зеленского может обсуждаться выход на переговоры между Украиной и РФ для окончания конфликта.

О деле Трампа

«Мы не считаем себя вправе каким-то образом вмешиваться во внутренние дела США и считаем, что и США не вправе вмешиваться в наши дела».

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