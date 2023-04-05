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15:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин: поддержка США цветных революций во многом и привела к украинскому кризису

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения послами 17 государств верительных грамот отметил, что отношения с США переживают глубокий кризис. По его словам, в основе разногласий между странами лежат разные принципы формирования мирового порядка.

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«Использование США таких методик как цветные революции, в том числе, Майдана в Киеве, и привела к украинскому кризису и деградации российско-американских отношений. Но мы всегда выступали за то, чтоб выстраивать отношения РФ и США на основе равенства, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга. Будем продолжать так действовать и дальше», — сказал президент, говоря об отношениях с США.

По словам президента, Россия рассчитывает, что партнеры будут придерживаться «принципов равноправия и взаимного учета интересов». «Подчеркну, Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми без исключения странами, мы не собираемся ни от кого изолироваться, не имеем предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было», — добавил он.

Владимир Путин считает, что Россия имеет особое положение как самобытное государство-цивилизация.

Этот факт, по его мнению, доказывают: «тысячелетний опыт самостоятельной государственности, богатое культурное наследие, выработанное за много веков умение обеспечивать на своей обширной территории гармоничное сосуществование различный народов, этнических, религиозных и языковых групп».

Президент также упомянул о кризисе в отношениях с США, Евросоюзом и Норвегией, а также обозначил перспективы сотрудничества с Оманом, Сирией, Ираком, Экваториальной Гвинеей, Парагваем, Зимбабве.

31 марта Владимир Путин в пятницу утвердил новую концепцию внешней политики России. В ней среди прочего Россия названа «государством-цивилизацией», оплотом Русского мира и «одним из суверенных центров мирового развития».

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