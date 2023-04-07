Лавров объяснил фразу «ждать осталось недолго» об отношениях с США

5 апреля министр в комментарии каналу «Россия 1» заявил, что Россия и США находятся «в горячей фазе войны», поскольку Вашингтон снабжает Украину оружием. Он отметил, что между двумя странами нужно поддерживать отношения, и выразил надежду, что «у американцев проснется разум и они все-таки диалог какой-то возобновят». Тогда он сказал, что этого осталось «ждать недолго».
До этого в тот же день о «горячем» конфликте с США заявил и заместитель Лаврова Сергей Рябков. Он сказал, что Вашингтон прямо вовлечен в «гибридную войну» с Россией «по самым разным направлениям».
Президент Владимир Путин говорил, что российско-американские отношения сейчас «переживают глубокий кризис» из-за различных подходов двух стран «к формированию современного миропорядка». Советник Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью Fox News отмечал, что США не конфликтуют с Россией, конфликт идет «внутри Украины».