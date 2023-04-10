Парады 9 мая, утечки Пентагона и перспективы пасхального перемирия. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин работает в понедельник в Ново-Огареве. Он уже провел телефонные переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.
В течение дня состоятся рабочие встречи и совещания. С докладом у президента будет губернатор Приморского края Олег Кожемяко, встреча пройдет в открытом режиме.
О перспективах французского мирного плана по Украине
Несмотря на предложение Китая Франции сформулировать собственный мирный план, едва ли «Париж сейчас может претендовать на роль какого-то посредника».
Париж фактически занимает сторону одного из участников конфликта«, “и косвенно, и прямо вовлечен в конфликт на стороне Украины.
О перспективах пасхального перемирия
Официально предложение о перемирии в дни празднования православной Пасхи «никто не выдвинул». «Пока никаких на этот счет не было инициатив, но у нас только началась Страстная неделя».
В прошлые христианские праздники — на Рождество — Москва и сама выдвигала инициативу о перемирии, однако «сталкивалась с нежеланием киевского режима следовать» ему.
Об отмене парадов 9 мая в регионах РФ
«Это прерогатива глав регионов. Естественно, они принимают решение исходя из интересов обеспечения безопасности граждан. Это главный и единственный приоритет».
«Что касается главного парада [на Красной площади], он готовится и планируется к проведению».
Об утечке документов Пентагона
«Утечки достаточно интересные», но в Кремле никак не могут их прокомментировать.
Американской прослушки руководства стран Запада «нельзя исключать». «То, что Соединенные Штаты за разными главами государств давно начали слежку, это неоднократно всплывало».
Не могут комментировать в Кремле и утверждения о причастности РФ к утечкам: «Это, собственно, такая склонность везде и во всем винить Россию». «Это общее заболевание, здесь нечего комментировать».
Информацией об инциденте, в результате которого едва не был сбит британский разведывательный самолет, в Кремле не обладают. «Эта тематика ближе, скорее, к министерству обороны».
Об учениях КНР и реакции США
«Мы с вами за очень короткий период становились свидетелями многократных действий [США], которые носили провокационный характер по отношению к Китайской Народной Республике».
Китай «имеет суверенное право реагировать» на провокации, в том числе проводить военные маневры в Тайваньском проливе, несмотря на неудовольствие США.
США, как и другим странам, нужно «уважать право Китая, равно как и других стран на подобные действия».
О якобы недовольстве посла США церемонией в Кремле
В Кремле не видели сообщений, будто новый посол США в РФ Линн Трейси чувствовала себя некомфортно на церемонии вручения верительных грамот в Кремле 5 апреля, потому что якобы не она была в центре внимания, а президент России.
«В ходе церемонии, безусловно, послы не были главными персонажами. Это были уважаемые гости, которые вручили свои верительные грамоты».