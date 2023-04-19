Суд в США перенес слушание по делу обвиняемого в утечке документов Пентагона

Об этом сообщает USA Today со ссылкой на постановление Окружного суда США штата Массачусетс.
Судья принял решение о переносе слушания на две недели для того, чтобы адвокаты Тейшейры могли подготовить ответ на постановление правительства оставить его под стражей.
Об утечке секретных материалов Пентагона впервые стало известно 7 апреля. В разведданных содержалась, в частности, информация о планах НАТО по укреплению украинских войск. 13 апреля Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало подозреваемого в утечке Тейшейру.
По данным следствия, 21-летний военнослужащий ВВС Нацгвардии США был лидером небольшой игровой онлайн-группы в Discord, в которую за последние несколько месяцев просочились секретные разведданные. Ему предъявлены обвинения в несанкционированном хранении и передачи информации о национальной обороне, а также в несанкционированном изъятии и хранении засекреченных документов или материалов.