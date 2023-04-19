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17:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Суд в США перенес слушание по делу обвиняемого в утечке документов Пентагона

Судья Дэвид Хеннеси отменил слушание по делу обвиняемого в утечке секретных документов Пентагона 21-летнего военнослужащего Джека Тейшеры, которое было назначено на 19 апреля.

Источник: Рассылка

Об этом сообщает USA Today со ссылкой на постановление Окружного суда США штата Массачусетс.

Судья принял решение о переносе слушания на две недели для того, чтобы адвокаты Тейшейры могли подготовить ответ на постановление правительства оставить его под стражей.

Об утечке секретных материалов Пентагона впервые стало известно 7 апреля. В разведданных содержалась, в частности, информация о планах НАТО по укреплению украинских войск. 13 апреля Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало подозреваемого в утечке Тейшейру.

По данным следствия, 21-летний военнослужащий ВВС Нацгвардии США был лидером небольшой игровой онлайн-группы в Discord, в которую за последние несколько месяцев просочились секретные разведданные. Ему предъявлены обвинения в несанкционированном хранении и передачи информации о национальной обороне, а также в несанкционированном изъятии и хранении засекреченных документов или материалов.

Справка
Что известно об арестованном, которого подозревают в организации утечки данных ПентагонаИм оказался американский гражданин Джек Даглас Тейшейра — военнослужащий ВВС Национальной гвардии.
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