14:16 (мск), источник: Коммерсантъ
Мишустин поручил наделить местные власти правом на поддержку семей участников спецоперации
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил поручения по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме, который прошел 23 марта. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Минфин, Минтруд, Минюст и Минэкономики должны подготовить предложения о внесении поправок, которые наделят органы местного самоуправления правом на разработку и реализацию мер социальной поддержки и помощи семьям военнослужащих, которые участвуют в военных действиях на Украине. Поручение должно быть выполнено к 17 мая.