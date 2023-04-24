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15:01 (мск), источник: ТАСС

WP: Киев разрабатывал планы нападения на Москву в феврале

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Украинские власти в феврале разрабатывали планы нападения на Москву. Об этом в понедельник сообщила газета The Washington Post со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона и американской разведки.

Спецоперация на Украине
Источник: Ministry of Defence of Ukraine

По ее данным, начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов поручил одному из своих офицеров «готовиться к массовым ударам 24 февраля» в годовщину начала СВО.

Официальные лица в Вашингтоне следили за планами украинцев, и 22 февраля ЦРУ распространило секретный отчет, в котором говорилось, что Киев «по просьбе Вашингтона отложил удары» по Москве.

Ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон и Минюст США приступили к расследованию из-за утечки секретных документов, касающихся планов Вашингтона и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению. Множество материалов, раскрывающих данные о графиках поставок оружия и численности войск, были опубликованы, в частности, в Twitter и Telegram. 7 апреля газета The New York Times проинформировала, что в интернете появилась новая порция американских секретных документов по украинской тематике. По сведениям издания, также были обнаружены материалы, связанные с Ближним Востоком и Китаем.

По подозрению в публикации секретных документов был арестован военнослужащий ВВС Национальной гвардии США 21-летний Джек Даглас Тейшейра.

Справка
Что известно об арестованном, которого подозревают в организации утечки данных ПентагонаИм оказался американский гражданин Джек Даглас Тейшейра — военнослужащий ВВС Национальной гвардии.
Следите за развитием темыУтечка документов Пентагона
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