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14:25 (мск), источник: РБК

Песков заявил, что Молдавия «дрейфует» в сторону русофобии

Власти Молдавии «стремительно дрейфуют» в сторону русофобии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, его слова передает ТАСС.

Источник: Reuters

Они считают, что это должно быть абсолютно обязательным атрибутом евроинтеграции — ненавидеть Россию и любые пророссийские проявления.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

25 апреля МИД России выразил протест послу Молдавии Лилиану Дарию в связи с «продолжающимися недружественными шагами Кишинева», а также признал персоной нон грата одного из сотрудников посольства страны. До этого Молдавия решила выслать сотрудника российского посольства в связи с «неподобающим поведением» российских дипломатов после запрета на въезд в Молдавию главе Татарстана Рустаму Минниханову.

Погранполиция отказала Минниханову во въезде в Молдавию 17 апреля. Она обосновала это попыткой «вмешаться во внутренние дела страны» со стороны президента Татарстана. Глава республики прилетел в Молдавию по приглашению местных депутатов.

Позже президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в попытках дестабилизации ситуации в Молдавии. «Москву устраивает, чтобы в Молдавии был хаос, была коррупция, бедность, чтобы были руководители, которых можно купить и контролировать», — сказала она. Санду сделала это заявление на фоне отправки Евросоюзом миссию в Молдавию для борьбы с гибридными угрозами. Россия попытки дестабилизировать Молдавию отрицает.

Позднее премьер-министр Дорин Речан заявил, что президента России Владимира Путина добавили в список лиц, которым запрещен въезд в республику.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев после этого сказал, что в Молдавию «никто и не собирается» и что «страны такой уже нет».

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