Посол в США Антонов: РФ ответит на атаку Украины на Кремль, когда посчитает необходимым

«Как бы американцы отнеслись к тому, если бы некий дрон ударил по Белому дому, Капитолию или Пентагону? Ответ для любого политика, да и обывателя, очевиден: наказание будет жестким и неминуемым. Россия ответит на дерзкий и самонадеянный террористический выпад», — сказано в сообщении, где отмечается, что российская сторона ответит на атаку, когда сочтет необходимым, и в соответствии с оценками созданной для руководства РФ угрозы.
По словам Антонова, «цинизмом и абсурдом» поражают высказывания о ситуации политиков США.
Ранее сообщалось, что в ночь на среду два украинских беспилотника попытались атаковать кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина — об этом сообщили в его пресс-службе днем 3 мая. Президента России в это время не было в здании, он не пострадал, аппараты были сбиты, говорится в сообщении Кремля. График президента также не изменился, он продолжит работу в прежнем режиме. Парад 9 мая также отменен не будет. Москва охарактеризовала инцидент как спланированную террористическую акцию. В Киеве уже прокомментировали сообщения из Москвы и отвергли причастность ВСУ.