Эксперты заявили о способной «уничтожить наступление ВСУ» авиации России

По его словам, авиапарк российских вооруженных сил в десять раз превышает украинский.
Специалист считает, что Украине необходимо усиливать противовоздушную оборону: в противном случае армия столкнется с «реальным тактическим риском».
В дальнейшем, если Киев не получил больше ПВО, то «русские смогут использовать свое превосходство в воздухе и получать все большее преимущество», добавил в разговоре с изданием старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Канчиан.
1 мая министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что подготовка к контрнаступлению находится «на финишной прямой». Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил, что оно уже началось. Российские власти подчеркивают, что готовы к наступлению. Замглавы МИД Михаил Галузин предупреждал, что контрнаступление приведет к печальным последствиям: «кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта».
По словам президента Украины Владимира Зеленского, ВСУ рассчитывают получить самолеты западного образца уже после начала наступательных действий. Россия критикует поставки оружия и военной техники Киеву.