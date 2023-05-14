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16:23 (мск), источник: РБК

Зеленский заявил об отсутствии времени для атак на территории России

Украина сконцентрирована на защите своей территории, для атак по России у нее нет времени, сил и оружия, заявил Зеленский. WP ранее писала, что президент Украины обсуждал захват приграничных населенных пунктов.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Украина не проводит атак на территории России, заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Германии, передает «РБК Украина».

то касается атак российской территории, то мы не атакуем российскую территорию, мы освобождаем нашу законную землю. Мы в этом не заинтересованы, у нас нет лишних времени, сил и оружия.

Владимир Зеленский
президент Украины

Ранее The Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть документы Пентагона писала, что Зеленский в частных разговорах высказывал идеи по нанесению ударов вглубь России, захвату приграничных населенных пунктов, а также о подрыве нефтепровода «Дружба». В интервью изданию президент Украины назвал эту информацию «фантазиями», отметив, что Киев имеет право на защиту своей территории.

«Я как президент Украины, когда я хочу куда-то приехать, я приезжаю официально и никуда не проникаю», — ответил Зеленский в Берлине на вопрос журналистов о планах «проникнуть» в приграничные села России (цитата по «Стране»).

До этого газета писала со ссылкой на слитые документы ЦРУ, что украинская разведка готовилась нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля 2023 года — в годовщину начала военных действий на Украине. Однако по просьбе США атака была отложена, отмечала WP.

Президент Владимир Путин обещал защищать «нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами». Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев также предупреждал, что в случае ударов «вглубь России» ответ Москвы может быть любым, он будет «быстрым, жестким и убедительным».

Елена Чернышова

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