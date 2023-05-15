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23:15 (мск), источник: РБК

Премьер Польши пообещал новые изъятия зданий у российского посольства

В апреле Польша изъяла здание школы при российском посольстве в Варшаве, подобные действия продолжатся, пообещал премьер Матеуш Моравецкий. Москва назвала это событие захватом и пообещала ответить.

Посольство РФ в Варшаве | Источник: РИА "Новости"

Польские власти продолжат изъятие недвижимости у российского посольства в Варшаве, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий телеканалу Polsat.

«Недавно в результате успешных действий было отобрано одно из зданий на территории Варшавы. И мы будем работать над очередными [шагами]», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В конце апреля польский МИД попросил госведомства рассмотреть статус двух зданий в столице страны, которые российское посольство «не использовало в дипломатических и консульских целях». В первом находилась школа при посольстве, во втором раньше жили дипломаты, оно пустовало и требовало ремонта.

29 апреля на территорию школы вошли полиция и представители варшавской мэрии. Они потребовали, чтобы сотрудники покинули здание до вечера. Требование было выполнено. В мае директор образовательного учреждения Леонид Щукин сообщил, что школа возобновила работу в новых помещениях.

МИД России назвал действия польских властей захватом и пообещал жесткую ответную реакцию. Позднее ведомство отметило, что «данный шаг является очередным звеном в проводимой Варшавой, лишенной представления о нормах морали, нравственности и права, политике, направленной на попытки досадить России и разрушить до основания наши отношения».

В мае, как сообщала газета Rzeczpospolita, польская прокуратура изъяла с банковских счетов посольства и торгового представительства России почти 800 тыс. злотых и более $912 тыс., что эквивалентно $1,2 млн, а затем перечислила деньги на свой счет как вещественные доказательства. Эти средства были заблокированы еще в прошлом году, посольство пыталось оспорить это решение, но проиграло суд. Изъятие, сообщила газета, дипмиссия не стала обжаловать.

В российском МИДе заявили, что будут «добиваться справедливости правовыми средствами», и отметили, что, согласно принципу взаимности, «польское посольство в Москве также не имеет доступа к своим средствам в российских банках».

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